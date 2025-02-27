Хозяйка напавшего на мать с ребенком ротвейлера в Екатеринбурге отказалась усыплять пса

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Хозяйка ротвейлера, который напал на мать с ребенком в Екатеринбурге, не хочет усыплять пса. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий пострадавшей в этом инциденте Надежды.

"Соседка сказала, что собаке три года и они ее любят, поэтому отказываться от нее не хотят", – передала слова хозяйки собаки пострадавшая.

При этом женщина, на которую напал ротвейлер, не настаивает на усыплении и примет любое решение суда. Однако она уточнила, что такое происходит уже не первый раз. В 2024 году пес забежал в чужой двор и покусал другую женщину.

Надежда также рассказала детали инцидента с ее участием. По ее словам, во время нападения ротвейлера она, не раздумывая, решила закрыть своим телом ребенка. В таком положении она пробыла примерно полчаса. Увести пса смогли соседи, поманив животное колбасой. Женщина со своим сыном сразу после этого запрыгнула в машину мужчины, который снимал все происходящее на камеру.

Кроме того, пострадавшая заявила, что соседка, которой принадлежит пес, уже связалась с ней и предложила помощь. Однако та не согласилась на условия Надежды по оплате няни для ребенка и психолога.

Этот инцидент произошел 26 февраля в Верх-Исетском районе Свердловской области. После нападения ротвейлера у женщины были выявлены укушенные раны. В связи с этим следователи возбудили дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Сотрудники регионального СК начали проверку по факту случившегося. Женщине проведут судмедэкспертизу, которая позволит определить степень тяжести нанесенного вреда пострадавшей.