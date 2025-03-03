Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:31

Политика
Главная / Новости /

SHOT: в России хотят создать реестр владельцев опасных домашних животных

В России может появиться реестр владельцев опасных домашних животных

Фото: depositphotos/VolodymyrBur

В России планируется создать реестр владельцев опасных домашних животных, которым будет разрешено заводить бойцовских собак только после прохождения экзамена. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на депутата Госдумы Георгия Арапова.

В настоящее время идет активная работа над законопроектом. По словам парламентария, перед приобретением потенциально опасной собаки россиян обяжут сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания.

Если такие животные будут замечены без поводка и намордника во время прогулки больше двух раз, то их хозяевам могут пожизненно запретить заводить представителей таких пород. В случае самовыгула опасных собак с риском для окружающих питомцев могут отправить в специальный приют, а владельцев обязать платить за его содержание.

В настоящее время в перечне потенциально опасных собак 12 пород и их метисы. В список входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Бурматов предложил увеличить до трех лет срок лишения свободы для владельцев собак, в результате нападения которых погибли люди. Кроме того, он призвал увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул собак.

Недавно в Подмосковье собака породы акита-ину напала на 46-летнюю местную жительницу и разорвала двух ее питомцев. Инцидент произошел во время прогулки в коттеджном поселке "Можайское море". По словам женщины, когда она выгуливала своих собак, шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, соседская собака неожиданно выбежала из-за угла и набросилась на шпица.

Столичные врачи приступили к лечению мальчика, на которого в Сочи напали собаки

Читайте также


политикаобществоживотные
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика