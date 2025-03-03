SHOT: в России хотят создать реестр владельцев опасных домашних животных

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В России планируется создать реестр владельцев опасных домашних животных, которым будет разрешено заводить бойцовских собак только после прохождения экзамена. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на депутата Госдумы Георгия Арапова.

В настоящее время идет активная работа над законопроектом. По словам парламентария, перед приобретением потенциально опасной собаки россиян обяжут сдавать особый экзамен по правилам выгула и воспитания.

Если такие животные будут замечены без поводка и намордника во время прогулки больше двух раз, то их хозяевам могут пожизненно запретить заводить представителей таких пород. В случае самовыгула опасных собак с риском для окружающих питомцев могут отправить в специальный приют, а владельцев обязать платить за его содержание.

В настоящее время в перечне потенциально опасных собак 12 пород и их метисы. В список входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль-донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Бурматов предложил увеличить до трех лет срок лишения свободы для владельцев собак, в результате нападения которых погибли люди. Кроме того, он призвал увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул собак.

Недавно в Подмосковье собака породы акита-ину напала на 46-летнюю местную жительницу и разорвала двух ее питомцев. Инцидент произошел во время прогулки в коттеджном поселке "Можайское море". По словам женщины, когда она выгуливала своих собак, шпица Пипу и сиба-ину Тайфуна, соседская собака неожиданно выбежала из-за угла и набросилась на шпица.