В ГД внесен проект о защите людей от нападения бездомных животных

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В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту людей от нападения бездомных животных. Об этом говорится в электронной базе данных ГД.

Законодательную инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В тексте законопроекта, в частности, предлагается наделить регионы полномочиями по определению предельного срока содержания бездомных животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление "гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть".

За последние дни в России произошло сразу несколько инцидентов с нападением собак на людей. В Сочи 26 феврале две собаки сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему ребенку. Его госпитализировали.

В тот же день под Екатеринбургом ротвейлер напал на мать с ребенком. В результате нападения у женщины были выявлены укушенные раны.

В Госдуме после событий предложили увеличить до трех лет срок лишения свободы для владельцев собак, в результате нападения которых погибли люди.

