Володин раскритиковал противников закона о защите людей от животных

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Депутатам, которые выступают против законопроекта о защите людей от бездомных животных, стоит задуматься о ценности человеческой жизни, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. Видео заявления депутата размещено в его телеграм-канале.

"У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Это что такое? И кто-то начинает критиковать такое решение", – сказал парламентарий.

Володин подчеркнул, что с критикой этого документа, среди прочих, выступают и те, кто является сторонником возвращения смертной казни.

Соответствующий законопроект внесли в ГД 28 февраля. По задумке депутатов это должно защитить людей от нападения бездомных животных. В частности, регионам могут разрешить самим определять предельный срок для содержания животных в приюте, по истечении которого будет применяться умерщвление.

За последние дни в стране произошло множество инцидентов с нападением собак на людей. 26 февраля в Сочи две собаки сорвались с цепи и разорвали лицо 9-летнему ребенку. Он все еще находится в искусственной коме. В тот же день под Екатеринбургом ротвейлер напал на мать с ребенком – у женщины были выявлены укушенные раны.

Позже в одном из коттеджных поселков в подмосковном Можайске собака напала на местную жительницу и ее двух питомцев. Собаки погибли, а женщина получила раны. Затем стая домашних собак напала на 8-летнюю девочку в селе Шира в Хакасии. Пострадавшую госпитализировали.

