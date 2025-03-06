Пострадавший от нападения хаски в Сочи мальчик пришел в сознание

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Ребенок, пострадавший от нападения хаски в Сочи, вернулся в сознание после искусственной комы, рассказал отец мальчика Валентин.

"Его начали выводить из искусственной комы, он открыл глаза, увидел меня, я услышал его голос. Состояние нормализуется. Раз его выводят из искусственной комы, значит, следующие шаги – пластические операции", – передает ТАСС слова мужчины.

Хаски напали на девятилетнего мальчика в Сочи 26 февраля. Как выяснили журналисты, ребенок в тот момент шел домой из школы. Спасли его от животных прохожие. После произошедшего отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. Мужчина заявлял, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

В больнице Краснодара ребенку сделали операцию. Затем мальчика доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. В настоящее время ребенка ждет многоэтапное лечение, которое будет включать комбинированную пластику центральной зоны лица.

В свою очередь, хозяин собак задержан. Он приезжал на участок, где находились хаски, раз в несколько дней, чтобы покормить животных. Однако, по данным СМИ, в этот раз он не приезжал домой примерно 10 дней из-за непогоды.

В результате ему было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Мужчина признал свою вину.

