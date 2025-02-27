Владельцу напавших на ребенка в Сочи собак предъявлено обвинение

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

Хозяину собак, которые напали на ребенка в Сочи, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На допросе мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не кормил животных "некоторое время".

Сейчас следователи продолжают проводить мероприятия, которые позволят закрепить доказательственную базу.

Мужчина был задержан после того, как 26 февраля его две хаски сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика, разорвав ему все лицо. СМИ выяснили, что в тот момент ребенок шел домой из школы, а спасли его от псов прохожие.

Хозяин собак утверждал, что на участок, где находились собаки, приезжал раз в несколько дней, чтобы покормить их. Однако, по данным журналистов, в этот раз мужчина не приезжал к животным около 10 дней из-за непогоды.

После нападения, писали СМИ, отец пострадавшего "собирал фрагменты лица" своего ребенка на улице. В прокуратуре Краснодарского края оценивали состояние мальчика как тяжелое. Он был перевезен в городскую больницу. Врачи провели операцию.

Отец пострадавшего сообщал, что напавшие собаки съели у сына часть лица от глаз до нижней губы. Также из псов вытащили щеки мальчика. При этом хирург, который оперировал ребенка, назвал нос и оставшуюся губу почти нежизнеспособными.

В связи с произошедшим депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил увеличить наказание до трех лет лишения свободы для владельцев псов, от нападения которых погибли люди. Кроме того, он призвал увеличить до 50 тысяч рублей штрафы за самовыгул собак.

