В Пермском крае скончалась пенсионерка, на которую напала стая собак

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пенсионерка, попавшая в больницу после нападения стаи собак в пермском Красновишерске, скончалась. Об этом сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.

"Врачи больше недели боролись за жизнь женщины. К несчастью, сегодня ночью ее не стало. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично", – написала Мельчарик в соцсети "ВКонтакте".

Она также принесла соболезнования родным и близким погибшей.

Инцидент случился у дома на улице Толстого 24 февраля. Как указывали в Сети, пенсионерку госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. На фоне произошедшего региональное СУ СК РФ возбудило дело о халатности.

Накануне, 5 марта, в Петропавловске-Камчатском собака напала на восьмилетнюю девочку, когда она возвращалась со школы. Животное было привязано к столбу на детской площадке. Школьницу госпитализировали, а следователи организовали процессуальную проверку обстоятельств нападения.

Еще один случай нападения произошел до этого в селе Шира в Хакасии. Там стая домашних собак набросилась на девочку того же возраста, что и пострадавшая на Камчатке. В результате ребенка госпитализировали с множественными ранами головы, лица, тела, рук и ног. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.