В Реутове мужчина вылил алкоголь на Вечный огонь

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Мужчина осквернил Вечный огонь на территории мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество" в Реутове. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

По версии следствия, вечером 13 октября злоумышленник в нетрезвом состоянии подошел к центральной стеле мемориала и вылил на пламя Вечного огня алкоголь, после чего ушел. Мужчину задержали правоохранители.

Следователь осмотрел мемориал, изъял записи камер видеонаблюдения и провел допросы. В свою очередь, прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Мужчине вменяют осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, с угрозой применения насилия. Суд заключил обвиняемого под стражу.

Ранее в Калининграде возбудили уголовное дело против местного жителя, который прикурил сигарету и бросил ее в чашу Вечного огня на мемориальном комплексе с братской могилой советских воинов. По данным регионального МВД, в тот день мужчина был пьян.