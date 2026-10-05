Уголовное дело возбудили после осквернения Ржевского мемориала

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело по факту осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Поводом для проверки стало видео, опубликованное в соцсетях, на котором зафиксированы противоправные действия в отношении мемориального комплекса. Он посвящен памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах в ходе Великой Отечественной войны.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК России ("Реабилитация нацизма")", – говорится в заявлении.

Ранее вандалы осквернили около 150 надгробий на кладбище советских солдат в Нидерландах. Неизвестные облили надгробия красной краской. Полиция начала расследование по данному факту. Мемориальный комплекс был открыт в 1948 году, здесь похоронены 865 советских бойцов, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны.