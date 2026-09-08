Житель Калининграда бросил сигарету в Вечный огонь

Фото: MAX/"Калининградский Следком"

Уголовное дело об осквернении воинского мемориала возбудили в отношении 60-летнего жителя Калининграда. Об этом сообщили в УМВД по Калининградской области.

Инцидент произошел на улице Комсомольской. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина прикурил сигарету и бросил ее в чашу Вечного огня на мемориальном комплексе с братской могилой советских воинов.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, который в тот день был пьян, добавили в ведомстве.

Ранее в Смоленске осудили 16-летнюю девушку, которая прикурила от Вечного огня. Она забралась на постамент и подожгла от него сигарету, а позднее разместила в соцсети видеозапись своих действий.

Ее признали виновной в реабилитации нацизма, а суд оштрафовал на 30 тысяч рублей. Кроме того, девушку лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов на один год.