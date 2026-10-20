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20 октября, 16:40

Происшествия

Экс-возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй умерла после передозировки фентанилом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sahara_ray

Бывшая возлюбленная певца Джастина Бибера, 34-летняя Сахара Рэй, умерла после передозировки фентанилом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

По данным журналистов, вечером 16 октября девушку доставили в больницу Лос-Анджелеса после приема сильнодействующего опиоида. 18 октября днем ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, но вскоре родные решили отключить ее от аппарата. Рэй скончалась в окружении близких.

Известность Рэй принес роман с Бибером в 2016 году – папарацци засняли пару на Гавайях. После расставания с артистом модель перестала афишировать личную жизнь.

Девять месяцев назад она впервые стала матерью. Девушка публиковала в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) кадры с новорожденной дочерью Сноу.

Ранее сын американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в 27 лет. Предварительной причиной смерти называют передозировку наркотиками во время лечения в реабилитационной клинике. Как писали СМИ, Кроуфорд и ее муж, бизнесмен Рэнди Гербер, активно участвовали в лечении сына и заботились о нем.

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