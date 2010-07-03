С начала года в Москве отремонтировали 23 станции метро

Специалисты отремонтировали 23 станции столичного метро с начала года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Работы коснулись технической и пассажирской зон подземки. Пока станции закрывали для строительства участков БКЛ, рабочие заменили 11,5 километра в тоннелях, убрали 77,5 тысячи квадратных метров пассажирской зоны, обновили освещение и и облагородили прилегающую территорию.
По словам Ликсутова, с начала года на участках синей, фиолетовой и красной веток организовали семь удлиненных технологических окон. Это позволило обновить техническую и пассажирскую инфраструктуру.
"На Арбатско-Покровской линии усовершенствовали систему безопасности движения поездов. Работники демонтировали свыше 600 старых устройств автоматики и установили новые. Кроме того, сотрудники заменили перекрестный съезд между станциями "Партизанская" и "Измайловская", а также обновили дренажную систему", – уточнил заммэра.
Он добавил, что на Сокольнической линии поменяли обычные шпалы на композитные, а также заменили подкладки под рельсами и обновили кабель.
Работы затронули более 300 вестибюлей и все платформы станций. Сотрудники подземки помыли более 8,5 тысячи светильников и около девяти тысяч квадратных метров витражей.
Ранее сообщалось, что новый проходческий комплекс на восточном участке Большой кольцевой линии метро получит название "Победа". Он станет третьим 10-метровым щитом, использующимся в Москве для строительства двухпутных тоннелей.
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