Почти 50 тысяч нарушителей оштрафовали в метро с начала года

С начала года контролеры в метро оштрафовали почти 50 тысяч человек за различные нарушения. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
Большая часть нарушителей – 37 тысяч человек – хотели пройти в метро, не оплатив проезд. Безбилетники пытались пристроиться за другими пассажирами при проходе через турникеты, за что получали штраф в размере тысячи рублей каждый. Еще более 11 тысяч пассажиров использовали для прохода чужие льготные карты, что также наказывается штрафом – 2,5 тысячи рублей.
Кроме того, в холодное время года в метрополитен с целью заработка спускались попрошайки. В первые месяцы 2019 года контролеры оштрафовали 907 таких человек. Попрошайки мешали другим пассажирам: часто они заходили в транспорт в пачкающей одежде, а в часы пик лишали возможности комфортно переходить между станциями и внутри вагонов.
Согласно правилам пользования метрополитеном и КоАП Москвы, заниматься попрошайничеством в подземке запрещено. За нарушение грозит административная ответственность и штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей. Такое же наказание ждет граждан, которые "просят подать" менее чем в 50 метрах от вестибюлей метро.
"Ежедневно мы проделываем огромную работу, чтобы сделать метро еще более удобным и комфортным для пассажиров. Деньги от продажи билетов идут на обновление вагонов, ремонт путей, зарплату машинистов и других работников метрополитена, в том числе и тех, которые ежедневно следят за порядком и не допускают в подземку попрошаек, чтобы не создавать дискомфорт пассажирам", – пояснил глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.
За прошлый год контролеры в общественном транспорте оштрафовали более 365 тысяч человек – менее процента от всего пассажиропотока. Общая сумма штрафов за безбилетный проезд в 2018 году превысила 400 миллионов рублей, но большая часть была оплачена нарушителями добровольно.
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