В 2018 году московские контролеры поймали трех преступников из федерального розыска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2018 году контролеры смогли выявить трех преступников из федерального розыска, которые хотели зайти в метро. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.

"Их остановили за безбилетный проход на территории метрополитена. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что эти граждане – преступники. Всего за два года было шесть таких случаев. Контролеров мы поощрили ведомственными наградами", – пояснил Павлов.

По его словам, контролеры тесно сотрудничают с правоохранительными органами. "Оперативные службы очень быстро реагируют, приезжают и помогают, если такие ситуации случаются. Если конфликт усиливается до приезда полиции, контролер старается всеми способами успокоить пассажира и не провоцировать его на большую агрессию, – добавил глава ГКУ "Организатор перевозок".



Павел Павлов глава ГКУ "Организатор перевозок" С недавнего времени полицейские вместе с контролерами ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы – там, где меньше всего проходит валидаций проезда.

Один из последних инцидентов произошел 22 февраля на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Контролеры остановили мужчину в вестибюле станции для проверки проездных документов, но он оттолкнул сотрудников подземки и забежал в вагон метро.

Контролеры последовали за нарушителем и попытались его задержать. На перегоне между станциями метро "Текстильщики" и "Кузьминки" мужчина достал предмет, похожий на нож, и ранил контролера. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выйдя из вагона на "Кузьминках".

Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего его госпитализировали. Сотрудники опросили очевидцев нападения, а также запросили видеообзор с камер наблюдения.