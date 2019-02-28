В 2018 году московские контролеры поймали трех преступников из федерального розыска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2018 году контролеры смогли выявить трех преступников из федерального розыска, которые хотели зайти в метро. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов.
"Их остановили за безбилетный проход на территории метрополитена. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что эти граждане – преступники. Всего за два года было шесть таких случаев. Контролеров мы поощрили ведомственными наградами", – пояснил Павлов.
По его словам, контролеры тесно сотрудничают с правоохранительными органами. "Оперативные службы очень быстро реагируют, приезжают и помогают, если такие ситуации случаются. Если конфликт усиливается до приезда полиции, контролер старается всеми способами успокоить пассажира и не провоцировать его на большую агрессию, – добавил глава ГКУ "Организатор перевозок".
С недавнего времени полицейские вместе с контролерами ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы – там, где меньше всего проходит валидаций проезда.
Павел Павлов
глава ГКУ "Организатор перевозок"
Один из последних инцидентов произошел 22 февраля на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии. Контролеры остановили мужчину в вестибюле станции для проверки проездных документов, но он оттолкнул сотрудников подземки и забежал в вагон метро.
Контролеры последовали за нарушителем и попытались его задержать. На перегоне между станциями метро "Текстильщики" и "Кузьминки" мужчина достал предмет, похожий на нож, и ранил контролера. Подозреваемый скрылся с места происшествия, выйдя из вагона на "Кузьминках".
Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего его госпитализировали. Сотрудники опросили очевидцев нападения, а также запросили видеообзор с камер наблюдения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.