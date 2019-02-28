Зайцы, штрафы и новые маршруты: глава ГКУ "Организатор перевозок" – об итогах 2018 года

В прошлом году в городском транспорте "поймали" 365 тысяч пассажиров, не оплативших проезд. И это только те, которые получили штрафы, выписанные контролерами. О том, выросло ли число зайцев после отмены турникетов, тяжело ли с ними бороться и будут ли новые маршруты частных перевозчиков, читайте в интервью с главой ГКУ "Организатор перевозок" Павлом Павловым.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Транспорт без турникетов и борьба с безбилетниками

Пассажиры привыкли к бестурникетной системе? Как это нововведение отразилось на оплате проезда? Много ли зайцев появилось?

Многие перестали прикладывать свои билеты в транспорте. С чем это связано? Я думаю, дело в привычке, которая складывалась годами – пройти в салон можно было только через турникет и только приложив к валидатору проездной. Вход теперь во все двери, турникетов нет – мы ожидали, что количество безбилетников вырастет. Но главное, что городской транспорт стал лучше выполнять расписание, а пассажиры экономят в пути от пяти до 15 минут.

В социальных сетях даже сами пассажиры призывают друг друга не нарушать правила и оплачивать проезд, потому что боятся, что из-за этого вернут турникеты.



Но все же интересно, сколько безбилетников оштрафовано в 2018 году?

В 2018 году контролеры оштрафовали более 365 тысяч человек. Цифра внушительная, но если ее сравнить с количеством перевезенных пассажиров, она ничтожно мала – менее процента. К тому же, для контролеров всегда в приоритете маршруты, где потенциальных зайцев больше.

На какую сумму контролеры выписали штрафов? Все ли штрафы оплатили?

Общая сумма штрафов превышает 400 миллионов рублей. Конечно, большая часть оплачена нарушителями добровольно – это около 300 миллионов рублей. Остальное взыскивают судебные приставы.



Стоит заметить, что качественная работа городского транспорта напрямую зависит от оплаты проезда. Деньги, которые платит москвич за проезд, идут на зарплату профессиональных водителей, отвечающих за безопасность пассажиров, на эксплуатацию, уборку и поставку новых автобусов, трамваев и электробусов. Если большая часть горожан перестанет платить за проезд – то качество услуг упадет. Если человек не понимает этого и намеренно нарушает закон из раза в раз, то он обязательно понесет за это ответственность. Штраф, который в 25 раз превышает стоимость одной поездки, – вполне справедливое наказание.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Если пассажир не согласен с выписанным штрафом, куда он может обратиться? Много таких случаев, когда штраф все же отменяют?

Если пассажир не согласен с контролером и считает себя невиновным, он может подать заявление на обжалование штрафа в нашу организацию. В 2018 году мы приняли и обработали около двух тысяч таких заявлений. Конечно, случаи бывают разные, но каждый рассматривается с учетом видеозаписей, в присутствии контролера и оштрафованного пассажира. Как показывает практика, ошибочно вынесенных штрафов единицы, по сравнению с общим числом безбилетников.

По итогам проверок, из двух тысяч мы отменили 572 постановления, из которых 538 за безбилетный проезд и 34 за использование социальной карты.



Безбилетные пассажиры имеют какие-то психологические или типовые особенности? Или это всегда разные люди?

Как правило, и это удивительно звучит, безбилетные пассажиры – это молодые люди 30-летнего возраста, вполне платежеспособные, которые почему-то не считают нужным платить за проезд.

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Вы планируете как-то влиять на то, что безбилетники еще остались? Может, увеличите количество контролеров?

Чтобы не допустить роста безбилетников, мы усилили работу контролеров – сделали больше мобильных групп проверяющих.

Теперь контролеры выходят на маршруты в течение всего дня: на самые ранние и самые поздние маршруты, и даже ночные, то есть контроль осуществляется 24 часа семь дней в неделю.



Кроме того, контролеры в первую очередь идут на те маршруты, где фиксируется самое низкое количество валидаций. Наши контролеры не привязаны к конкретному маршруту, за день они могут сменить несколько, передвигаясь по одному округу, чтобы обеспечить эффект тотального присутствия.

Есть ли какие-то экспериментальные методы борьбы с зайцами, помимо контролеров, которые применяются за границей?

Мы сейчас изучаем опыт других городов. Так, в Германии очень большие штрафы за безбилетный проезд. А в Праге, например, если пассажира ловят, то предлагают ему скидку 50 процентов на штраф при условии, что он купит на месте годовой проездной. В Швейцарии же планируют внедрить единый реестр зайцев, базу, куда будут вносить данные безбилетников, чтобы создать прогрессивную систему штрафов – чем чаще безбилетник попадается, тем тяжелее будет наказание.

Бывают же и конфликты, например, пассажир открыто выражает агрессию. Как ведет себя контролер?

Сейчас такие ситуации происходят крайне редко. Мы очень тесно взаимодействуем с правоохранительными органами: в метро – практически в онлайн-режиме, в наземном транспорте – через звонок в службу 112. Оперативные службы очень быстро реагируют, приезжают и помогают, если такие ситуации случаются. Если конфликт усиливается до приезда полиции, контролер старается всеми способами успокоить пассажира и не провоцировать его на большую агрессию. Более того, с недавнего времени полицейские вместе с контролерами ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы – там, где меньше всего проходит валидаций проезда.

Такие нападения как-то наказуемы для пассажира?

Контролер – это должностное лицо, и за любое противоправное действие пассажир понесет уголовную ответственность. Но все же в большинстве случаев злоумышленник просто пытается выбежать из автобуса и скрыться.

В 2017 году были сообщения о том, что контролеры помогли поймать несколько преступников, а в прошлом году были похожие случаи?

В 2018 году контролеры поймали трех преступников, которые находились в федеральном розыске за уголовные преступления.



Их остановили за безбилетный проход на территории метрополитена. При проверке документов и установлении личности выяснилось, что эти граждане – преступники. Всего за два года было шесть таких случаев. Контролеров мы поощрили ведомственными наградами.

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Чемпионат мира и новые маршруты

Летом прошлого года в России прошел чемпионат мира по футболу, как можете оценить работу контроллеров в период его проведения? Не возникало проблем из-за языкового барьера?

В период чемпионата болельщики с FAN ID пользовались общественным транспортом бесплатно, а контролеры обеспечивали порядок и комфорт для них. Для того чтобы уйти от языковых барьеров с иностранными гостями, мы обучили более 700 наших контролеров. Для них разработали специальную методичку, в которой были самые часто востребованные фразы на английском языке, описаны возможные диалоги. По-моему, все прошло просто отлично, и мы, и гости чемпионата остались довольны.

Хочу также спросить про маршруты коммерческих перевозчиков в Москве – их число будет увеличиваться?

На первую половину 2019 года у нас запланированы конкурсы на обслуживание еще девяти маршрутов в ТиНАО.



В 2018 году мы запустили 29 новых маршрутов: 16 – на территории старой Москвы и 13 – в ТиНАО. В ТиНАО мы запустили восемь уникальных маршрутов и еще пять, которые дублируют маршруты частных перевозчиков с нерегулируемыми тарифами. Все маршруты адаптировали под пожелания граждан и изменили расписание. По нашим подсчетам, ежедневно возможность пользоваться новыми маршрутами получили более 70 тысяч жителей округа. В первый месяц работы 69 новых автобусов в ТиНАО перевезли более 200 тысяч пассажиров. На территории округа сейчас очень стремительно развивается инфраструктура, поэтому по мере того, как будут застраиваться новые территории, естественно, будут формироваться новые маршруты.