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Полицейские помогут контролировать оплату проезда в городском транспорте

В Москве контролеры объединились с полицейскими

транспорт безопасность эксклюзив

12:50

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Для контроля оплаты проезда в городском наземном транспорте привлекли полицейских. С начала февраля они помогают контролерам ГКУ "Организатор перевозок" задерживать безбилетников. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Теперь вместе с контролерами полицейские ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы – там, где фиксируется меньше всего оплат проезда", – рассказали в пресс-службе.

Глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов пояснил, что количество безбилетных пассажиров увеличилось после отмены турникетов на наземном транспорте.

Многие нарушители почувствовали свою безнаказанность перед контролерами и не только не оплачивают штраф, но и проявляют агрессию, пытаясь доказать свою правоту.
Павел Павлов
глава ГКУ "Организатор перевозок"


"С привлечением полиции не произошло ни одного подобного случая. Наши контролеры чувствуют себя защищенными и могут спокойно выполнять свою работу, – добавил Павлов. – Сотрудничество будет продолжено. Напомню, что важно оплачивать проезд – город благодаря этому обновляет транспортный парк, а также сдерживает рост тарифов".

По данным ведомства, после совместных рейдов число безбилетников резко снижается. "Люди видят, что избежать наказания становится все сложнее, и более ответственно относятся к оплате проезда", – пояснили в ГКУ "Организатор перевозок".

С начала 2019 года контролеры оштрафовали уже больше 12 тысяч пассажиров без билетов. Это на пять тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018 году. На данный момент штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи. Все турникеты в наземном общественном транспорте убрали с 1 сентября 2018 года.

транспорт безопасность эксклюзив

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