Полицейские помогут контролировать оплату проезда в городском транспорте

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Для контроля оплаты проезда в городском наземном транспорте привлекли полицейских. С начала февраля они помогают контролерам ГКУ "Организатор перевозок" задерживать безбилетников. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Теперь вместе с контролерами полицейские ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы – там, где фиксируется меньше всего оплат проезда", – рассказали в пресс-службе.

Глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов пояснил, что количество безбилетных пассажиров увеличилось после отмены турникетов на наземном транспорте.



Павел Павлов глава ГКУ "Организатор перевозок" Многие нарушители почувствовали свою безнаказанность перед контролерами и не только не оплачивают штраф, но и проявляют агрессию, пытаясь доказать свою правоту.



"С привлечением полиции не произошло ни одного подобного случая. Наши контролеры чувствуют себя защищенными и могут спокойно выполнять свою работу, – добавил Павлов. – Сотрудничество будет продолжено. Напомню, что важно оплачивать проезд – город благодаря этому обновляет транспортный парк, а также сдерживает рост тарифов".

По данным ведомства, после совместных рейдов число безбилетников резко снижается. "Люди видят, что избежать наказания становится все сложнее, и более ответственно относятся к оплате проезда", – пояснили в ГКУ "Организатор перевозок".

С начала 2019 года контролеры оштрафовали уже больше 12 тысяч пассажиров без билетов. Это на пять тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018 году. На данный момент штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи. Все турникеты в наземном общественном транспорте убрали с 1 сентября 2018 года.