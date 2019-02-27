Полицейские помогут контролировать оплату проезда в городском транспорте

Для контроля оплаты проезда в городском наземном транспорте привлекли полицейских. С начала февраля они помогают контролерам ГКУ "Организатор перевозок" задерживать безбилетников. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"Теперь вместе с контролерами полицейские ездят на самых проблемных маршрутах во всех округах Москвы – там, где фиксируется меньше всего оплат проезда", – рассказали в пресс-службе.
Глава ГКУ "Организатор перевозок" Павел Павлов пояснил, что количество безбилетных пассажиров увеличилось после отмены турникетов на наземном транспорте.
Многие нарушители почувствовали свою безнаказанность перед контролерами и не только не оплачивают штраф, но и проявляют агрессию, пытаясь доказать свою правоту.
Павел Павлов
глава ГКУ "Организатор перевозок"
"С привлечением полиции не произошло ни одного подобного случая. Наши контролеры чувствуют себя защищенными и могут спокойно выполнять свою работу, – добавил Павлов. – Сотрудничество будет продолжено. Напомню, что важно оплачивать проезд – город благодаря этому обновляет транспортный парк, а также сдерживает рост тарифов".
По данным ведомства, после совместных рейдов число безбилетников резко снижается. "Люди видят, что избежать наказания становится все сложнее, и более ответственно относятся к оплате проезда", – пояснили в ГКУ "Организатор перевозок".
С начала 2019 года контролеры оштрафовали уже больше 12 тысяч пассажиров без билетов. Это на пять тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018 году. На данный момент штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи. Все турникеты в наземном общественном транспорте убрали с 1 сентября 2018 года.
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