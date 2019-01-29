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09:22

Контроль оплаты проезда на городском транспорте в Москве усилили

транспорт

09:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице усилили контроль оплаты проезда на городском транспорте, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя "Организатора перевозок" Павла Павлова, с начала года контролеры уже оштрафовали более 12 тысяч пассажиров за безбилетный проезд. Это на пять тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Он напомнил, что весь наземный транспорт оборудован видеокамерами, а контролеры работают с регистраторами. Москвичам напомнили, что необходимо прикладывать билет к валидатору, поскольку пассажир, который этого не сделал, считается безбилетным.

Штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты – 2,5 тысячи.

Почти 150 тысяч человек оштрафовали за неоплату проезда в наземном городском пассажирском транспорте столицы в 2018 году. Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому могут выяснить все спорные моменты.

Ответственное отношение пассажиров к оплате проезда позволяет городу совершенствовать инфраструктуру. В частности, с 1 сентября прошлого года около восьми тысяч единиц наземного транспорта столицы стали работать без турникетов.

транспорт

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