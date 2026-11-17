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Проблемы с доступом к сервисам Apple возникли из-за технической ошибки внутри компании, а не в результате действий хакеров. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

По словам представителей Apple, сбои начались после неудачного обновления внутренних систем. К моменту заявления работу многих сервисов уже удалось восстановить.

Компания также сообщила, что продолжает устранять неполадки и намерена как можно быстрее вернуть оставшиеся системы в рабочее состояние.

О проблемах пользователи сообщили во вторник, 17 ноября. По данным портала Downdetector, неполадки затронули, в частности, платежный сервис Apple Pay, облачное хранилище iCloud и службу поддержки Apple Support.