Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Часть трехсторонних переговоров Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в присутствии журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас такой вариант предусмотрен, однако окончательное решение остается за китайской стороной, которая выступает организатором встречи. Речь, в частности, идет о возможности допустить представителей СМИ к вступительным заявлениям лидеров.

Саммит стран АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина состоится 19 ноября.

Путин уже прибыл в Шэньчжэнь. По словам Пескова, основные темы трехсторонней встречи согласованы, но часть вопросов лидеры могут обсудить по ходу переговоров.

Москва также рассчитывает провести отдельную встречу Путина и Трампа продолжительностью не менее часа, однако ее формат и время пока не определены. Сам Трамп заявил, что хотел бы поговорить с российским лидером, но пока не знает, удастся ли организовать такую встречу.

