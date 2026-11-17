17 ноября, 21:36Политика
Песков заявил, что часть встречи лидеров России, США и КНР может быть открыта для прессы
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Часть трехсторонних переговоров Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может пройти в присутствии журналистов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас такой вариант предусмотрен, однако окончательное решение остается за китайской стороной, которая выступает организатором встречи. Речь, в частности, идет о возможности допустить представителей СМИ к вступительным заявлениям лидеров.
Саммит стран АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина состоится 19 ноября.
Путин уже прибыл в Шэньчжэнь. По словам Пескова, основные темы трехсторонней встречи согласованы, но часть вопросов лидеры могут обсудить по ходу переговоров.
Москва также рассчитывает провести отдельную встречу Путина и Трампа продолжительностью не менее часа, однако ее формат и время пока не определены. Сам Трамп заявил, что хотел бы поговорить с российским лидером, но пока не знает, удастся ли организовать такую встречу.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США впервые состоится в Шэньчжэне