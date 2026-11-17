Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражали с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны сбили над акваторией Азовского моря и Краснодарским краем.

Также беспилотники уничтожали на территориях Ростовской, Тверской, Калужской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель поселка Новая Долина. В Волоконовском округе дроны повредили сельскохозяйственную технику, а также вызвали возгорание строительного вагончика и автомобиля.

В Валуйском округе повреждения получила крыша хозяйственной постройки, а в Шебекинском – десять машин и объект инфраструктуры.

