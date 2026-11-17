17 ноября, 21:00Политика
Силы ПВО за день сбили 51 украинский БПЛА над Россией
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражали с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны сбили над акваторией Азовского моря и Краснодарским краем.
Также беспилотники уничтожали на территориях Ростовской, Тверской, Калужской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Брянской областей.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель поселка Новая Долина. В Волоконовском округе дроны повредили сельскохозяйственную технику, а также вызвали возгорание строительного вагончика и автомобиля.
В Валуйском округе повреждения получила крыша хозяйственной постройки, а в Шебекинском – десять машин и объект инфраструктуры.
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