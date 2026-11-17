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Венгрия продолжит переговоры с США о продлении исключения из санкций, позволяющего местным компаниям закупать российские нефть и газ. Об этом сообщил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

Переговоры пройдут в Варшаве. Там Капитань встретится с главой Минэнерго США Крисом Райтом и представителями других государств Центральной Европы. Участники встречи рассмотрят варианты поставок нефти и природного газа в регион, в том числе из альтернативных источников, а также перспективы дальнейших закупок российских ресурсов.

17 ноября МИД Венгрии сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило для венгерских компаний действие исключения из санкций на закупку российской нефти и газа до 19 марта 2027 года.

Капитань назвал это решение важным для страны, дополнительный срок позволит Будапешту обеспечить необходимые поставки энергоресурсов на зимний период.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна больше не рассматривает российский газ как дешевый источник энергии. По его словам, стоимость газа теперь определяется биржевыми показателями, а Будапешт изучает альтернативные варианты поставок.

