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Евросоюз ввел санкции в отношении 12 компаний из России, которые управляют нефтеперерабатывающими заводами и занимаются производством нефтепродуктов. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".

Под ограничения подпали структуры "Газпром нефти", управляющие Московским и Омским НПЗ, а также "Газпром нефтехим Салават". В список также включены "Киришинефтеоргсинтез", "ТАИФ-НК", Хабаровский и Саратовский НПЗ, "Орскнефтеоргсинтез", Ильский НПЗ и Новошахтинский завод нефтепродуктов. Помимо этого, в перечень вошли ООО "Енисей", контролирующее завод в Коми, компания "Балчуг-петролеум", управляющая НПЗ в Марий Эл, "РусХимАльянс" и "РусГазДобыча".

Также под санкции подпали 47 российских банков. Среди них – КБ "Юнистрим", "СПБ банк", "Морской банк", "Солид банк", "Датабанк", банк "Снежинский" и другие. Более того, рестрикции введены в отношении двух небанковских кредитных организаций – "ЮMoney" и "Петербургского расчетного центра".

Ранее ЕС ввел санкции против основательницы Wildberries и главы RWB Татьяны Ким. Всего ограничения коснулись 145 физических и юридических лиц. В пресс-службе RWB уточнили, что действия ЕС не окажут влияния на работу компании и деятельность других организаций, входящих в экосистему.

