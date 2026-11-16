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Работы по обновлению электроснабжения выполнили более чем в 400 столичных жилых домах. Всего до конца года их планируют провести почти в 500 домах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, программа капитального ремонта в столице входит в число самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее включены свыше 30 тысяч домов общей площадью более 330 миллионов квадратных метров. С 2015 года электросети обновили более чем в 8,6 тысячи жилых домов. Это позволило продлить срок службы систем и обеспечить их безопасную эксплуатацию.

В ходе работ в домах прокладывают новые кабельные каналы, устанавливают лотки на чердаках и в подвалах, протягивают силовые кабели с разводкой по межэтажным щиткам. Кроме того, меняют энергосберегающие светильники с датчиками движения и выключатели в технических помещениях и местах общего пользования.

В обязательном порядке заменяют этажные щитки, вводно-распределительные устройства, электросети для питания лифтов и оборудование, которое обеспечивает бесперебойную работу инженерных систем. В каждом многоквартирном доме также оборудуют аварийную группу освещения. Она продолжает работать, даже если все здание обесточено. Встроенные аккумуляторы поддерживают автономную работу около шести часов.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы до конца года планируют капитально отремонтировать 179 жилых домов. Специалисты обновляют инженерные системы, кровли, фасады и входные группы. Среди объектов – дом 1937 года постройки в Багратионовском проезде, здание на Филевском бульваре 1982 года и 25-этажный дом на Давыдковской улице, построенный в 1984 году.

