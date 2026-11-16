Фото: МЧС России

Возгорание в горнолыжном комплексе в столичном районе Крылатское удалось локализовать на площади 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Пожар начался днем 16 ноября. На Крылатской улице загорелся одноэтажный склад с инвентарем горнолыжного комплекса "Лата Трэк". Изначально площадь пожара составляла 250 квадратных метров, однако огонь продолжил распространяться, из-за чего кровля сооружения рухнула, а площадь возгорания увеличилась.

Основные силы пожарных подразделений направили на защиту от огня соседних строений. Была увеличена группировка сил и средств МЧС. Установление обстоятельств возгорания контролирует столичная прокуратура.

