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18-летний аргентинский футболист Абель Нуньес скончался из-за черепно-мозговой травмы. Об этом в соцсети Х сообщил глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.

"С глубокой скорбью мы оплакиваем кончину Нуньеса. В это трудное время я хочу выразить свои самые искренние соболезнования и огромные объятия его семье, друзьям и близким. Покойся с миром, Абель", – написал Тапиа.

По информации TyC Sports, инцидент произошел в четверг, 12 ноября, во время встречи пятого дивизиона молодежного турнира. Во время матча мяч попал спортсмену в голову. После этого Нуньес потерял сознание. Помощь ему оказали на месте, затем футболиста доставили в медучреждение.

Врачи сделали спортсмену операцию, но состояние не улучшилось. В воскресенье, 15 ноября, врачи констатировали его смерть.

Ранее 22-летний защитник футбольного клуба "Сен-Дени" из чемпионата Реюньона Ванис Онсор умер после остановки сердца во время тренировки. Игрок начинал карьеру во французском ФК "Руан". Он защищал цвета на нескольких юношеских уровнях, а также в резервной команде.

