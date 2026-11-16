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Финские пограничники передали России западносибирскую лайку по кличке Нота, которая потерялась и несколько недель находилась в Финляндии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

По информации издания, собаку обнаружили на севере Финляндии в сентябре. Она вышла к охотникам и выглядела уставшей. Также животное тянулось к людям. При этом на ошейнике не было данных для связи с владельцами.

Лайку отправили в приют. Сотрудница учреждения предположила, что пес пришел с российской стороны. Через две недели животное пристроили в финской Салле, но там оно задержалось ненадолго, так как владельцев удалось найти после публикации о пропавшей собаке в социальных сетях.

Информацию о потерявшейся собаке получили финские пограничники. Они связались с российскими коллегами, чтобы вернуть животное в Россию. Пограничники доставили Ноту на пункт пропуска "Салла".

"Трех финских представителей встретили три представителя России", – говорится в сообщении.

Ранее в США пес по кличке Майло Беар стал лауреатом 18-й ежегодной премии Hambone Award, которую вручают животным, чьи травмы были связаны с необычными обстоятельствами. Награду учредила компания Nationwide Insurance.

Пес пропал во время рождественской поездки семьи в горы у озера Тахо. Собаку напугал внезапный шум, после чего она убежала по лыжной трассе и затерялась в лесу. Спустя 72 дня животное обнаружили возле города Карсон-Сити и доставили в приют. Собака была сильно истощена, но серьезных травм не получила.

