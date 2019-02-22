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15:20

Контролера столичного метро госпитализировали после нападения безбилетника

происшествия криминал

15:20

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Безбилетник напал с ножом на контролера в московском метро. Пострадавший с колото-резаным ранением доставлен в НИИ им. Н. Склифосовского. Об этом Агентству "Москва" сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел днем 22 февраля. Контролеры остановили мужчину в вестибюле станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии для проверки проездных документов. Он оттолкнул сотрудников подземки и забежал в вагон метро.

Контролеры последовали за нарушителем и попытались его задержать. На перегоне между станциями метро "Текстильщики" и "Кузьминки" мужчина достал предмет, похожий на нож, и ранил контролера.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, выйдя из вагона на "Кузьминках". Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего его госпитализировали.

Сотрудники опросили очевидцев нападения, а также запросили видеообзор с камер наблюдения. Ведутся поиски подозреваемого.

происшествия криминал

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