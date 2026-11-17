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Утром 17 ноября японские военные подняли истребители после того, как два якобы российских самолета вошли в воздушное пространство страны в районе острова Окиносима. Токио выразил Москве протест, а китайское издание Baijiahao расценило произошедшее как сигнал японским властям накануне визита Владимира Путина в КНР.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара назвал инцидент серьезным нарушением суверенитета страны.

Авторы Baijiahao считают, что появление российской авиации могло стать ответом на поддержку Украиной со стороны Токио. По их версии, Москва таким образом дала понять японскому руководству свою позицию перед предстоящими контактами на высшем уровне.

Инцидент произошел на фоне подготовки к саммиту АТЭС, который должен пройти 18–19 ноября. Ожидается, что на полях встречи состоятся переговоры Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Среди возможных тем названы стратегическая стабильность и ядерное разоружение.