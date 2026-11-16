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Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин готовы к полезной и содержательной дискуссии на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран в ходе Второй мировой войны, с упором на сотрудничество наших стран при создании Организации Объединенных Наций", – рассказал помощник президента.

В настоящее время идет проработка повестки переговоров и текста совместного заявления. По словам Ушакова, текст документа создается в тяжелой дипломатической работе.

"Увидим ли мы понимание – хотелось бы надеяться", – подчеркнул политик.

Кроме того, уточнил он, Москва и Вашингтон согласовали некоторые вопросы повестки переговоров Путина и Трампа. В данный момент идет работа над двусторонней встречей лидеров, беседа может состояться 19 ноября.

"Согласованы некоторые вопросы, которые будут обсуждаться, естественно, и тема украинского урегулирования, соответствующие американские предложения, соответствующие российские соображения и идеи", – добавил Ушаков.

Саммит стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19-е число. Будущую встречу лидеров также подтвердил китайский МИД.

Депутат Госдумы Александр Асафов указал, что украинский конфликт не будет центральной темой переговоров, однако стороны его как минимум упомянут.