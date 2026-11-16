Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мужчина выжил после падения с крыши 16-этажного жилого дома в Набережных Челнах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел 15 ноября примерно в 19:00. Мужчина 2004 года рождения упал на крышу машины. Очевидцы вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В управлении здравоохранения города добавили, что пострадавший доставлен в Больницу скорой медицинской помощи. Сейчас он находится в коме в крайне тяжелом нестабильном состоянии. За ним наблюдают врачи-реаниматологи, которые делают все для спасения его жизни.

Ранее в Тюмени 16-летний подросток провалился в шахту лифта с 22-го этажа и остался жив. Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, после чего он был доставлен в областную клиническую больницу № 2. В настоящее время пострадавший находится в профильном отделении.

