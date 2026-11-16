Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nastiaalmiasheva

Пасынок народного артиста России Олега Газманова Филипп Муравьев сделал предложение модели Анастасии Альмяшевой. Об этом девушка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах она показала помолвочное кольцо с бриллиантом.

"Да!" – подписала девушка совместные снимки с Муравьевым.

Детали будущего бракосочетания еще неизвестны. Альмяшева – победительница конкурсов "Юная мисс Москва – 2019" и "Юная краса России – 2020". Девушка также представляла Россию на международном конкурсе "Мисс Земля – 2021", по результатам которого вошла в топ-8 финалисток.

Биологическими родителями Муравьева является брат основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди Вячеслав и супруга Газманова Марина Муравьева. Исполнитель усыновил ребенка с согласия его отца.

Ранее актриса Анастасия Крылова рассказала, что ее возлюбленный Дмитрий Бузаев сделал ей предложение руки и сердца. Пара пока не торопится с подготовкой к бракосочетанию и пока решает, когда провести торжество. Актриса подчеркнула, что хотела бы сыграть свадьбу в России, чтобы рядом были все близкие, а сама она была в белом платье и окружена живыми цветами.

