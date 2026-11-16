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Суд приговорил врача из Новочеркасска к 2,5 года ограничения свободы и запретил 3 года работать по профессии после гибели пациентки, которой он ввел не тот препарат. Об этом РИА Новости заявил представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По данным следствия, в апреле в больницу Новочеркасска на роды поступила 27-летняя женщина. Медик не удостоверился в правильности применяемого препарата и ввел ей лекарство, которое не предназначалось для данной процедуры. В результате у пациентки развились тяжелые осложнения, из-за которых она позднее скончалась.

Ранее в больнице Южно-Сахалинска после операции умер трехлетний ребенок. Вмешательство проводилось под общей анестезией и прошло успешно. Смерть наступила, когда мальчик выходил из наркоза – у него внезапно остановились сердце и дыхание. Врачи не смогли его спасти.