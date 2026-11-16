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Возможное закрытие эстонскими властями границы с Россией грозит Нарве экономическим коллапсом. Об этом заявили председатель горсобрания Урбо Ваарманн и бывший мэр города Катри Райк, передает Postimees.

"Если 1 декабря Эстония закроет пограничные пункты с Россией, на государстве будет лежать двойная ответственность", – считает Ваарманн.

По его мнению, властям придется одновременно отвечать за безопасность Эстонии и Европы и за уверенность жителей Нарвы и уезда Ида-Вирумаа.

Он также предупредил, что ограничения могут сильно ударить по предприятиям и поставить под угрозу рабочие места. Правительству нужен план поддержки региона, который пострадает сильнее всего. Такие шаги он призвал согласовать с городом и бизнесом до вступления ограничений в силу.

Райк, в свою очередь, говорит, что закрытие пункта пропуска прежде всего разорвет личные связи между людьми. Помимо гуманитарных последствий, город ждет тяжелый экономический шок. По словам Райк, безработица в Нарве уже вдвое выше средней по стране.

Сейчас на эстонско-российской границе действуют три международных пункта пропуска. Пешеходный пункт в Нарве открыт для всех жителей стран Евросоюза. Два автомобильных – "Койдула" и "Лухамаа" – расположены на псковском участке границы. Кроме того, в деревне Сааатсе на юго-востоке республики есть переход только для граждан России и Эстонии.

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна сообщил, что Таллин планирует с 1 декабря закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. Поводом стала попытка поджога оборонного предприятия в Таллине, к которой, по данным СМИ, причастны восемь граждан Латвии.

В тематических группах, посвященных пересечению эстонско-российской границы, многие пользователи назвали эту историю подготовленным спектаклем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что обвинения в осуществлении диверсионной деятельности в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований. По его словам, Россия такие обвинения не воспринимает, не приемлет и полностью отрицает.