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Выступление народного артиста России Николая Баскова в учебно-творческом центре Московского государственного института культуры, назначенное на 16 ноября, оказалось сорвано из-за эвакуации. Об этом сообщили ТАСС в вузе.

Там отметили, что тревога была объявлена за несколько минут до начала концерта Баскова с участием студентов МГИК.

Эвакуацию в МГИК объявили 16 ноября после поступления сообщения о взрывном устройстве. На месте работают уполномоченные службы, которые проводят необходимые мероприятия.

Студентов и сотрудников попросили сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения. Для МГИК нынешняя эвакуация стала четвертой за месяц.

