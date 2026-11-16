16 ноября, 16:49Происшествия
Концерт Баскова оказался сорван из-за сообщения об угрозе взрыва в МГИК
Фото: Москва 24
Выступление народного артиста России Николая Баскова в учебно-творческом центре Московского государственного института культуры, назначенное на 16 ноября, оказалось сорвано из-за эвакуации. Об этом сообщили ТАСС в вузе.
Там отметили, что тревога была объявлена за несколько минут до начала концерта Баскова с участием студентов МГИК.
Эвакуацию в МГИК объявили 16 ноября после поступления сообщения о взрывном устройстве. На месте работают уполномоченные службы, которые проводят необходимые мероприятия.
Студентов и сотрудников попросили сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных лиц и не возвращаться в здание до официального разрешения. Для МГИК нынешняя эвакуация стала четвертой за месяц.