Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Внешний долг России к 1 октября 2026 года составил 315,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.

С начала года показатель увеличился на 9 миллиардов долларов, или на 2,9%. Основным фактором роста регулятор назвал увеличение внешних обязательств прочих секторов и банковской системы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что многолетний рост цен и высокая инфляция в стране вызывают обеспокоенность как у регулятора, так и у граждан. Она подчеркнула, что ЦБ необходимо обеспечить ценовую стабильность.

При этом прибыль относительно ВВП находится на уровне, сопоставимом с 2017–2019 годами, когда экономика устойчиво росла при низкой инфляции. По словам Набиуллиной, это указывает на способность экономики генерировать прибыль.

