Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая осень в Москве, вероятно, завершится на этой неделе, а уже со следующей среднесуточная температура опустится ниже нуля. Такой прогноз представил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что текущая неделя пройдет на фоне повышенной температуры. Сейчас она почти на 2 градуса превышает средние многолетние значения, и в ближайшие дни эта разница еще немного увеличится.

Во вторник, 17 ноября, влияние антициклона ослабнет, поэтому облаков станет больше, однако осадков пока не ожидается. После небольших ночных заморозков днем воздух прогреется лишь до плюс 1–3 градусов. Этот день станет самым холодным на неделе.

В среду, 18 ноября, атмосферное давление продолжит снижаться, а его показатели составят 732 миллиметра ртутного столба – на 14–16 единиц ниже нормы. Температура будет плюс 1–3 градуса. Днем ожидаются небольшие снег и мокрый снег, которые к вечеру местами перейдут в дождь.

В четверг, 19 ноября, на погоду повлияет теплый сектор североатлантического циклона, при этом атмосферное давление останется аномально низким. Пройдут небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся до максимального показателя недели – воздух прогреется до плюс 4–6 градусов. Это на 4–5 градусов выше климатической нормы.

В пятницу, 20 ноября, в Москве также ожидаются небольшие дожди, воздух прогреется до плюс 3–5 градусов.

В субботу, 21 ноября, следующий циклон вновь принесет осадки, дневная температура сохранится в пределах 3–5 градусов тепла. Атмосферное давление после небольшого повышения в пятницу снова понизится – до 729 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 22 ноября, ожидаются мокрый снег с дождем и похолодание на несколько градусов. Однако среднесуточная температура пока останется выше нуля.

По прогнозу Леуса, метеорологическая зима начнется на следующей неделе, примерно на 10 дней позже климатического срока. Осадки при этом все чаще будут выпадать в виде снега.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов допустил, что предстоящая зима в России может повторить сценарий малоснежных сезонов прошлых лет. По его словам, из-за глобального потепления и температурных аномалий в Тихом океане снегопады станут кратковременными, а устойчивый снежный покров будет формироваться позже обычного.

Эксперт отметил, что теперь даже в декабре вероятность появления сугробов составляет примерно 50%, а новогодние оттепели с дождем становятся привычным явлением.

