Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с триумфом на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю", – говорится в поздравлении, размещенном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что своей яркой и убедительной победой спортсменка продолжила традиции отечественной теннисной школы. Андреевой он пожелал новых успешных стартов и всего самого доброго.

Андреева выиграла финальный матч Итогового турнира WTA 16 ноября. Она встретилась с украинкой Элиной Свитолиной и одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 47 минут. За это время Андреева выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16.

На групповом этапе россиянка обыграла Свитолину со счетом 6:4, 6:0. Кроме того, она одержала победу над Ариной Соболенко (6:4, 6:0) и Дианой Шнайдер (6:2, 6:1). В полуфинале спортсменка одолела Джессику Пегул – 6:3, 6:4.

Титул теннисистка завоевала в 19 лет. Она стала самой молодой чемпионкой турнира после россиянки Марии Шараповой, которая взяла этот трофей в 2004 году в 17 лет. Кроме того, Андреева – первая представительница России, выигравшая эти соревнования за последние 22 года.

