Теннисистка Андреева досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. Во втором туре группового этапа она обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко со счетом 6:4, 6:0.

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на IV летних юношеских Олимпийских играх в Сенегале. В активе сборной восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. Россияне показали лучшие результаты в плавании, велогонке, фехтовании и гимнастике.

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