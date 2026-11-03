Фитнес-блогер Василина Блэк отправилась пешком из Москвы в Петербург

Фитнес-блогер Василина Блэк отправилась пешком от башни "Федерация" в Москве до Санкт-Петербурга. Ей предстоит преодолеть около 800 километров. Марафон заявлен в Реестр рекордов России.

По словам спортсменки, подготовка к испытанию заняла год. В прошлом году она уже пыталась установить рекорд, но не смогла завершить маршрут из-за недостатка опыта. К предстоящему испытанию она готовилась вместе с тренером. Одной из главных сложностей Василина Блэк назвала ноябрьскую погоду.

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