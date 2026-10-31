В Москве проходят открытые детские соревнования по рукопашному бою

В Москве проходит открытое первенство образовательного комплекса "Воробьевы горы" по армейскому рукопашному бою. Турнир посвящен памяти воинов, погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции, а также памяти о руководителе клуба и тренере по армейскому рукопашному бою Николае Чабанюке.

В этом году в соревнованиях принимают участие более 200 борцов из 8 регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.