Новая беговая база открылась в "Лужниках"

В "Лужниках" открыли базу для занятий бегом и функциональным тренингом. Спортсмены смогут готовиться здесь к соревнованиям под руководством профессиональных тренеров.

В обновленном пространстве появились магазин, кафе, комната восстановления, массажный кабинет и многофункциональный зал. В нем будут проводить тренировки по бегу, стретчингу, функциональному тренингу и йоге. Также расширили раздевалки и увеличили количество душевых.

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