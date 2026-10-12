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12 октября, 21:56

Культура

Суд в Турции обязал рэпера Lvbel C5 пройти курс литературы из-за песни

Фото: Getty Images/Evren Kalinbacak

Суд в Турции обязал рэпера Lvbel C5 (настоящее имя – Сулейман Бурак Бодур) пройти курс литературы из-за опубликованной композиции. Об этом сообщила газета Sabah.

Исполнитель был задержан на прошлой неделе из-за публикации совместного с певицей Alizade трека. Данная исполнительница неоднократно привлекалась к ответственности.

Следователи установили в словах песни подстрекательство к совершению преступлений. На допросе рэпер указал, что после многочисленных жалоб удалил трек с платформ, и отверг обвинения.

"Прокуратура азиатской части Стамбула требовала арестовать певца, но суд отклонил ее требование", – говорится в сообщении.

В результате суд запретил артисту выезжать из страны, обязал отмечаться в участке и пройти курс турецкой литературы.

Ранее Роскомнадзор обратился в суд Санкт-Петербурга с заявлением о взыскании с рэпера и блогера Booker (настоящее имя – Федор Игнатьев) около 20 тысяч рублей. Уточнялось, что обращение может быть связано с неуплатой обязательных отчислений за распространение рекламы в интернете.

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