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12 октября, 20:45

Политика

Каллас заявила, что ЕС не может собрать 10 кораблей для операции в Красном море

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Ansgar Haase

Евросоюзу не хватает 10 кораблей для операции Aspides в Красном море, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел объединения в Люксембурге.

"Сегодня от разных стран ЕС прозвучали предложения выделить суда. Надеюсь, это перейдет в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его воспринимали всерьез в регионе, он должен это сделать", – цитирует Каллас ТАСС.

Как рассказали европейские дипломаты в кулуарах встречи, страны Евросоюза обсуждали отправку в регион еще двух кораблей вдобавок к шести уже находящимся в Красном море, но решение пока не принято.

Ранее Каллас сообщала, что Саудовская Аравия призвала ЕС активнее обеспечивать безопасность в Красном море и заняться конвоированием судов через Баб-эль-Мандебский пролив. По ее словам, объединение заинтересовано в этом, но пока не располагает нужными возможностями.

Военное противостояние между мятежным движением хуситов и проправительственными силами Йемена возобновилось в середине июля после четырехлетнего затишья. Хуситы смогли занять западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что в Кремле обеспокоены обстановкой в этом регионе.

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