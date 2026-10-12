Польский суд оштрафовал гражданина Литвы за нацистское приветствие в музее Освенцима

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Польский суд выписал штраф гражданину Литвы, который выполнил нацистское приветствие у мемориала Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом рассказала представитель местной полиции Малгожата Юрецкая.

"В это время его фотографировала жена. Литовца задержали сотрудники охраны музея и вызвали полицейских", – цитирует ее РИА Новости.

Литовцу предъявили обвинение в пропаганде нацизма. Он признал вину и согласился на добровольное наказание. Суд оштрафовал его на две тысячи злотых (примерно 510 долларов), уточнила Юрецкая.

Аушвиц-Биркенау – крупнейший нацистский лагерь смерти. В 1941–1945 годах здесь погибли около 1,4 миллиона человек, в том числе примерно 1,1 миллиона евреев. В 1947 году на месте бывшего концлагеря открыли музей, а в 1979 году включили его в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее СК по Тверской области возбудил уголовное дело по факту осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату. Поводом для проверки стало видео, опубликованное в соцсетях. Уголовное дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

