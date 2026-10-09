Захарова высказалась о победе Гитлера Муссолини на выборах в Перу

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Ситуация с перуанским политиком Гитлером Муссолини Симеоном Флоресом, победившим на муниципальных выборах, связана с тенденцией к нормализации образов нацистских и фашистских лидеров в современном мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на II Глобальном цифровом форуме, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что имя политика может показаться шуткой, однако эта история оказалась реальной, а не выдуманной. При этом она подчеркнула, что сам Флорес, вероятно, не несет ответственности за то, как его назвали.

По мнению Захаровой, подобные случаи постепенно возвращают имена Гитлера и Муссолини в общественное сознание, формируя к ним отношение как к чему-то привычному и допустимому. Захарова также назвала эти имена "адскими" и абсолютно аморальными и предупредила об опасности такого привыкания.

О победе Флореса на выборах мэра в перуанском городе Керопалька стало известно 9 октября. Кандидат от левой партии Ahora Nación набрал 4,54% голосов.

В партии отметили, что интерес к итогам муниципальных выборов привлекло необычное имя победителя, совпадающее с именами Адольфа Гитлера, руководившего нацистским режимом в Германии, и Бенито Муссолини, основателя фашизма и диктатора Италии. Оба сыграли ключевую роль в европейской политике в период Второй мировой войны.

Сам Флорес утверждал, что это его настоящее имя, данное родителями при рождении.