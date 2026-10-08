Захарова назвала бездоказательными заявления ЕС о "гибридных атаках" России

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Обвинения Евросоюза в адрес России в "гибридных атаках" являются бездоказательными и призваны отвлечь внимание европейской общественности от внутренних проблем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, речь идет о сложностях экономического и социально-политического характера, которые страны ЕС не способны решить. На этом фоне, считает Захарова, внимание общества пытаются переключить на вымышленную российскую угрозу.

"Такая истинная цель очередных скандальных, надуманных и абсолютно бездоказательных обвинений со стороны представителей есовской бюрократии очевидна", – подчеркнула дипломат.

Она также заявила, что чем серьезнее последствия собственных ошибок и просчетов ЕС, в том числе связанных с его курсом на гибридную войну с Россией, тем более масштабные и невероятные планы приписываются Москве.

Ранее в ЕС начали разрабатывать план действий на случай крупных гибридных атак с возможными значительными потерями среди гражданского населения. Послы 27 стран ЕС обсуждали сценарий в закрытом формате после обнаружения в августе беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал тот инцидент гибридной атакой. В числе возможных мер – создание групп экстренного реагирования, финансовая помощь пострадавшей стране и координация действий руководителей институтов ЕС.