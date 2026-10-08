Посол Нечаев заявил, что Германия взяла курс на разрушение связей с Россией

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Немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение связей с Россией, которые выстраивались веками. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ФРГ использовала абсурдное обвинение в адрес РФ в качестве обоснования для закрытия российских объектов в Германии.

Нечаев отметил, что раньше считал невозможными закрытие генконсульств в ФРГ, Русского дома в Берлине, высылку диппредставителей с семьями. Также он отметил, что еще несколько лет назад не думал о том, что руководство Германии будет готовиться к войне с Россией.

Дипломатические отношения между Москвой и Берлином ухудшились из-за инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига. В ФРГ объяснили произошедшее "гибридной атакой" и решили закрыть российское генконсульство в Бонне.

В МИД РФ назвали это ударом по работе российских дипломатов по подготовке к выборам, а сам инцидент с беспилотником и последующую реакцию Берлина расценили как целенаправленную провокацию.