06 октября, 13:10Политика
Песков назвал обвинения ФРГ в адрес России приемом для создания эфемерного врага
Фото: kremlin.ru
Власти Германии пытаются сформировать образ России как угрозы, чтобы оправдать расходы на милитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментарий прозвучал после заявления главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера о возможном вовлечении страны в вооруженное противостояние с Россией. Песков назвал подобные оценки необоснованными и не подкрепленными реальными аргументами.
"Это, скажем так, такой прием информационный, искусственного создания эфемерного врага. То, чем занимается Федеративная Республика Германия", – сказал Песков.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Министр напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что РФ никогда не нападет на Европу. Однако если Европа нападет на Россию, то война будет очень короткой.