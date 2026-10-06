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Власти Германии пытаются сформировать образ России как угрозы, чтобы оправдать расходы на милитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал после заявления главы Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера о возможном вовлечении страны в вооруженное противостояние с Россией. Песков назвал подобные оценки необоснованными и не подкрепленными реальными аргументами.

"Это, скажем так, такой прием информационный, искусственного создания эфемерного врага. То, чем занимается Федеративная Республика Германия", – сказал Песков.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях возможного военного столкновения с Россией. Министр напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что РФ никогда не нападет на Европу. Однако если Европа нападет на Россию, то война будет очень короткой.