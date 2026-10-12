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12 октября, 19:37

Безопасность

"Яндекс" предупредил о возможном мошенничестве на фоне ситуации с дата-центрами

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Мошенники могут воспользоваться ситуацией с дата-центрами компании "Яндекс", предупредили на платформе Yandex Cloud.

Там указали, что аферисты могут прибегнуть к фишингу и выступать якобы от имени компании. Например, мошенники могут призывать войти на поддельный сайт для "восстановления" данных пользователя либо предложить компенсацию за "простой". Аферисты могут использовать такие предлоги, как "аккаунт заблокирован из-за сбоя" и "срочная миграция – откройте вложение".

В "Яндексе" посоветовали проверять отправителя таких сообщений, а именно домен, с которого приходит письмо. Также следует обращать внимание на "срочность" писем, которая может быть признаком мошенничества, и с осторожностью относиться к вложениям. Представители компании также напомнили, что никогда не просят пароли, коды 2FA, API-ключи, реквизиты карт и удаленный доступ.

Сбои в работе сервисов "Яндекса" начались с 8 октября, после атаки БПЛА по дата-центру в Рязанской области. Позже произошли атаки еще по нескольким дата-центрам компании. Неполадки фиксируются, в частности, у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост".

На этом фоне московские учреждения культуры порекомендовали горожанам не пользоваться "Яндекс Почтой" при оформлении электронных билетов из-за возможных проблем с их получением. Там призывали воспользоваться другими почтовыми ящиками.

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