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12 октября, 18:58

Спорт

Трансляция матча сборной России установила рекорд просмотров за 5 лет

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Трансляция матча сборных России и Нигерии собрала 8,6 миллиона зрителей и стала самой популярной трансляцией матча национальной команды за последние пять лет. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Доля трансляции среди зрителей в Москве на Первом канале составила 15,2%. В то же время у телеканала "Россия 1" показатель был 13,4%, у НТВ – 8,2%. С учетом ОТТ-платформ общая аудитория встречи Россия – Нигерия достигла 11,2 миллиона человек.

Игру с Ираном в Казани по телевидению смотрели 7,7 миллиона человек, а вместе с интернет-трансляциями – 10,2 миллиона. Матч с Намибией в Екатеринбурге собрал 6,6 миллиона телезрителей и 8,5 миллиона с учетом digital-аудитории.

Наибольший интерес к играм сборной проявили мужчины в возрасте от 41 до 60 лет. На них пришелся 31% телевизионной аудитории матча с Намибией, 27,5% – с Нигерией и 19,7% – с Ираном.

В РФС также отметили заметный интерес женщин. Во время встречи с Ираном 10,4% аудитории составили женщины 26–40 лет, еще 11,6% – от 41 до 60 лет.

На прошедшей встрече с Нигерией российская команда сыграла вничью. Игра, собравшая более 40 тысяч болельщиков, прошла в Нижнем Новгороде и завершилась с результатом 3:3. При этом сборная России по футболу сохранила 35-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).

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